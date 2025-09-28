Produktchef-ersättning in Israel på NICE uppgår till ₪419K per year för Product Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in Israel uppgår till ₪395K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NICEs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
