Mjukvaruingenjör-ersättning in India på nference varierar från ₹2.18M per year för Software Engineer till ₹5.55M per year för Staff Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.94M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för nferences totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
