nference
nference Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in India på nference uppgår till ₹4.06M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för nferences totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Medianpaket
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹4.06M
Nivå
Senior
Grundlön
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på nference?

₹13.95M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Datavetare at nference in India sits at a yearly total compensation of ₹5,427,304. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at nference for the Datavetare role in India is ₹4,064,259.

Andra resurser