Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på NextRoll varierar från $155K per year för EIC2 till $190K per year för EIC3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $180K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NextRolls totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***