Produktchef-ersättning in United States på NextRoll uppgår till $221K per year för EIC4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $232K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NextRolls totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
