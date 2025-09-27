Företagskatalog
Next Insurance
Next Insurance Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in Israel på Next Insurance uppgår till ₪592K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Next Insurances totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Medianpaket
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Totalt per år
₪592K
Nivå
M2
Grundlön
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År på företaget
6 År
Års erfarenhet
14 År
Vilka är karriärnivåerna på Next Insurance?

₪562K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Next Insurance omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på Next Insurance in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪785,791. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Next Insurance för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in Israel är ₪591,835.

