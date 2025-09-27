Företagskatalog
Next Insurance
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Försäljning

  • Alla Försäljning löner

Next Insurance Försäljning Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Försäljning in United States på Next Insurance varierar från $139K till $190K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Next Insurances totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$150K - $178K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$139K$150K$178K$190K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Försäljning inlämningars hos Next Insurance för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Next Insurance omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Försäljning erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Försäljning på Next Insurance in United States ligger på en årlig total ersättning på $189,750. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Next Insurance för Försäljning rollen in United States är $138,600.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Next Insurance

Relaterade företag

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Se alla företag ➜

Andra resurser