Newgen Software Löner

Newgen Softwares löner varierar från $8,425 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $30,571 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Newgen Software . Senast uppdaterad: 9/16/2025