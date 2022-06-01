Newfold Digital Löner

Newfold Digitals löner varierar från $19,127 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $171,353 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Newfold Digital . Senast uppdaterad: 9/16/2025