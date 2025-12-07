Företagskatalog
NeoXam
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Säljingenjör

  • Alla Säljingenjör löner

NeoXam Säljingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Säljingenjör på NeoXam varierar från SGD 51.5K till SGD 73.1K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NeoXams totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/7/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$45.3K - $53.6K
Singapore
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Säljingenjör inlämningars hos NeoXam för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på NeoXam?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Säljingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Säljingenjör på NeoXam ligger på en årlig total ersättning på SGD 73,121. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på NeoXam för Säljingenjör rollen är SGD 51,503.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för NeoXam

Relaterade företag

  • Pinterest
  • Apple
  • DoorDash
  • SoFi
  • Microsoft
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neoxam/salaries/sales-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.