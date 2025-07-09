Företagskatalog
NDA Löner

NDAs löner varierar från $11,637 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $125,372 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på NDA. Senast uppdaterad: 9/8/2025

$160K

Affärsanalytiker
$56K
Dataanalytiker
$16.4K
Personalresurser
$20.5K

Informationsteknolog (IT)
$13.7K
Marknadsföring
$82.5K
Produktdesigner
$11.6K
Produktchef
$54.8K
Projektledare
$50.3K
Försäljning
$17.8K
Mjukvaruingenjör
$22.3K

Backend-Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruingenjörer
$125K
Lösningsarkitekt
$89.6K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in NDA è Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $125,372. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in NDA è $36,300.

