National University of Singapore
Medianersättningspaketet för Forskningsvetenskapsman in Singapore på National University of Singapore uppgår till SGD 96.1K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för National University of Singapores totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Medianpaket
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 96.1K
Nivå
L5
Grundlön
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på National University of Singapore?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Forskningsvetenskapsman på National University of Singapore in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 128,249. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på National University of Singapore för Forskningsvetenskapsman rollen in Singapore är SGD 96,073.

