Multiverse Löner

Multiverses löner varierar från $70,569 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $296,082 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Multiverse. Senast uppdaterad: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Mjukvaruingenjör
Median $115K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktdesigner
Median $78.6K
Affärsanalytiker
$202K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Datavetare
$70.6K
Personalresurser
$131K
Marknadsföring
$76.6K
Produktchef
Median $87.4K
Rekryterare
$163K
Försäljning
$296K
Chef för mjukvaruingenjörer
$153K
Den högst betalda rollen som rapporterats på Multiverse är Försäljning at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $296,082. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Multiverse är $123,016.

