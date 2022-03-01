Företagskatalog
MTS
MTS Löner

MTSs löneintervall sträcker sig från $13,866 i total kompensation per år för en Projektledare på den nedre änden till $83,421 för en Chef för datavetenskap på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på MTS. Senast uppdaterad: 8/18/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Mjukvaruutvecklare
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS-ingenjör

Frontend-mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend-mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkringsingenjör

Dataingenjör

DevOps-ingenjör

Datavetare
Median $35K
Verksamhetsanalytiker
Median $30.6K

Dataanalytiker
Median $14.7K
Produktdesigner
Median $30.4K
Produktchef
Median $48.4K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $66.7K
Projektledare
Median $13.9K
Chef för datavetenskap
Median $83.4K
Administrativ assistent
$81.1K
Finansanalytiker
$18.7K
Personal
$16.6K
IT-teknolog
$57.3K
Managementkonsult
$47.6K
Marknadsföring
$27.3K
Produktdesignchef
$68.3K
Lösningsarkitekt
$61.9K
Teknisk programchef
$44.5K
FAQ

A legmagasabb fizetésű szerep a MTS-nél a Chef för datavetenskap, évi $83,421 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A MTS-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $44,476.

