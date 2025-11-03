Företagskatalog
Mr. Cooper
Mr. Cooper Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in United States på Mr. Cooper uppgår till $120K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mr. Coopers totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Mr. Cooper
Principal Information System
Miami, FL
Totalt per år
$120K
Nivå
-
Grundlön
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
9 År
Års erfarenhet
20 År
Vilka är karriärnivåerna på Mr. Cooper?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Mr. Cooper in United States ligger på en årlig total ersättning på $315,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mr. Cooper för Produktchef rollen in United States är $120,000.

Andra resurser