Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Mphasis varierar från ₹394K per year för L1 till ₹2.11M per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.46M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mphasiss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
