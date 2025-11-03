Företagskatalog
Mphasis
Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Mphasis varierar från ₹394K per year för L1 till ₹2.11M per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.46M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mphasiss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
(Instegsnivå)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Mphasis?

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Mphasis in India ligger på en årlig total ersättning på ₹2,457,982. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mphasis för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,399,002.

