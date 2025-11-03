Mphasis Datavetare Löner

Datavetare-ersättning in Taiwan på Mphasis uppgår till NT$397K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Taiwan uppgår till NT$406K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mphasiss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

+ NT$1.78M + NT$2.74M + NT$615K + NT$1.08M + NT$677K Don't get lowballed

Senaste löneinlämningar

​ Tabellfilter Prenumerera Lägg till Lägg till ersättning Lägg till ersättning

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( TWD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få notifiering om nya löner Exportera dataVisa lediga jobb

HR / Rekrytering? Skapa ett interaktivt erbjudande

Bidra

Vad är intjänandeschema på Mphasis ?

Få Verifierade Löner i din Inkorg Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden . Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer → Ange Din E-postadress Ange Din E-postadress Prenumerera Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.