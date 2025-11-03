Datavetare-ersättning in Taiwan på Mphasis uppgår till NT$397K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Taiwan uppgår till NT$406K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mphasiss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L3
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L4
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***