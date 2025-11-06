Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Vancouver på Mozilla uppgår till CA$186K per year för P3. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Vancouver uppgår till CA$195K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mozillas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$186K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
