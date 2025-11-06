Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Toronto Area på Mozilla varierar från CA$152K per year för P2 till CA$316K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$169K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mozillas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
