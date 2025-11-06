Mjukvaruingenjör-ersättning in Germany på Mozilla varierar från €120K per year för P3 till €134K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in Germany uppgår till €128K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mozillas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
