Mozilla Mjukvaruingenjör Löner i Germany

Mjukvaruingenjör-ersättning in Germany på Mozilla varierar från €120K per year för P3 till €134K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in Germany uppgår till €128K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mozillas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
Software Engineer 1(Instegsnivå)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Mozilla?

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Mozilla in Germany ligger på en årlig total ersättning på €154,884. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mozilla för Mjukvaruingenjör rollen in Germany är €124,710.

