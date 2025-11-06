Företagskatalog
Mozilla
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Canada

Mozilla Mjukvaruingenjör Löner i Canada

Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på Mozilla varierar från CA$157K per year för P2 till CA$304K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$179K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mozillas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
Software Engineer 1(Instegsnivå)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
Senior Software Engineer
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Visa 4 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Mozilla?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Mozilla in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$303,821. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mozilla för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$176,237.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Mozilla

Relaterade företag

  • Tigera
  • Grammarly
  • Hudl
  • Yapstone
  • BitTitan
  • Se alla företag ➜

Andra resurser