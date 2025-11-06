Företagskatalog
Mozilla
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

  • New York City Area

Mozilla Datavetare Löner i New York City Area

Datavetare-ersättning in New York City Area på Mozilla uppgår till $300K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $300K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mozillas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på Mozilla?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Mozilla in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $300,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mozilla för Datavetare rollen in New York City Area är $195,000.

