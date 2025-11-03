Företagskatalog
Moxa
Moxa Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Taiwan på Moxa uppgår till NT$1.29M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Moxas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Totalt per år
NT$1.29M
Nivå
hidden
Grundlön
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Bonus
NT$374K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på Moxa?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Moxa in Taiwan ligger på en årlig total ersättning på NT$2,040,886. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Moxa för Mjukvaruingenjör rollen in Taiwan är NT$1,159,915.

