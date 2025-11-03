Företagskatalog
Moveworks
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Moveworks Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Moveworks uppgår till $230K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Moveworkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Moveworks
Software Engineer
Mountain View, CA
Totalt per år
$230K
Nivå
L5
Grundlön
$190K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Moveworks?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Moveworks omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Moveworks in United States ligger på en årlig total ersättning på $345,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Moveworks för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $236,000.

Utvalda jobb

Andra resurser