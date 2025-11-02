Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Motorola varierar från $102K per year för L7 till $145K per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $115K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Motorolas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
