Motorola Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Motorola varierar från $102K per year för L7 till $145K per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $115K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Motorolas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L7 ( Instegsnivå ) $102K $93.1K $1.6K $7.2K L8 $124K $114K $4.9K $5.6K L9 $145K $131K $7.6K $6.4K

Senaste löneinlämningar

