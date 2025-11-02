Företagskatalog
Motorola
Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Motorola varierar från $102K per year för L7 till $145K per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $115K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Motorolas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L7
(Instegsnivå)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Motorola?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Motorola in United States ligger på en årlig total ersättning på $166,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Motorola för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $108,000.

