Företagskatalog
Montefiore Health System
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

  • New York City Area

Montefiore Health System Datavetare Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Datavetare in New York City Area på Montefiore Health System uppgår till $120K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Montefiore Health Systems totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
Totalt per år
$120K
Nivå
-
Grundlön
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Montefiore Health System?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Montefiore Health System in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $125,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Montefiore Health System för Datavetare rollen in New York City Area är $115,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Montefiore Health System

Relaterade företag

  • Stripe
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Coinbase
  • Se alla företag ➜

Andra resurser