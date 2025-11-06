Företagskatalog
Money View
Money View Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Bengaluru på Money View uppgår till ₹2.98M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Money Views totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Money View
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹2.98M
Nivå
L2
Grundlön
₹2.42M
Stock (/yr)
₹296K
Bonus
₹269K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på Money View?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Money View in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹4,938,556. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Money View för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Bengaluru är ₹2,679,478.

Andra resurser