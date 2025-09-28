Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Momentive.ai varierar från €63.3K per year för P1 till €127K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till €125K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Momentive.ais totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Momentive.ai omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)