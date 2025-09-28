Företagskatalog
Momentive.ai
Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Momentive.ai varierar från €63.3K per year för P1 till €127K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till €125K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Momentive.ais totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
Software Engineer I(Instegsnivå)
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
Software Engineer II
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
Senior Software Engineer I
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
Senior Software Engineer II
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Momentive.ai omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of €291,823. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the Mjukvaruingenjör role in United States is €213,767.

