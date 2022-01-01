Moderna Löner

Modernas löner varierar från $40,899 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $351,832 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Moderna . Senast uppdaterad: 10/19/2025