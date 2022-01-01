Företagskatalog
Moderna
Moderna Löner

Modernas löner varierar från $40,899 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $351,832 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Moderna. Senast uppdaterad: 10/19/2025

Mjukvaruingenjör
Median $180K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $260K
Datavetare
Median $110K

Biomedicinsk ingenjör
Median $98K
Revisor
$40.9K
Kemisk ingenjör
$140K
Dataanalytiker
$72.6K
Chef för datavetenskap
$256K
Personalresurser
$241K
Managementkonsult
$279K
Maskiningenjör
$166K
Produktdesigner
$336K
Programchef
$332K
Projektledare
$245K
Regulatoriska angelägenheter
$312K
Chef för mjukvaruingenjörer
$352K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Moderna omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Moderna är Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $351,832. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Moderna är $243,210.

