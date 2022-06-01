Företagskatalog
MOD Löner

MODs löner varierar från $32,017 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $149,250 för en Biomedicinsk ingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på MOD. Senast uppdaterad: 10/18/2025

Biomedicinsk ingenjör
$149K
Hårdvaruingenjör
$36.5K
Projektledare
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Mjukvaruingenjör
$32K
Chef för mjukvaruingenjörer
$96K
Lösningsarkitekt
$85.2K
Teknisk programchef
$87.3K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på MOD är Biomedicinsk ingenjör at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $149,250. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på MOD är $87,262.

Andra resurser