Företagskatalog
Mixpanel
Mixpanel Löner

Mixpanels löner varierar från $41,790 i total ersättning per år för en Managementkonsult i den lägre delen till $353,723 för en Produktdesigner i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Mixpanel. Senast uppdaterad: 10/20/2025

Mjukvaruingenjör
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $242K
Affärsoperationer
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Affärsutveckling
$269K
Kundservice
$101K
Datavetare
$221K
Personalresurser
$340K
Managementkonsult
$41.8K
Marknadsföringsoperationer
$208K
Produktdesigner
$354K
Rekryterare
$180K
Försäljning
$179K
Chef för mjukvaruingenjörer
$254K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Mixpanel omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Mixpanel är Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $353,723. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mixpanel är $229,193.

