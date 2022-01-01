Företagskatalog
Mirantis
Mirantis Löner

Mirantiss löner varierar från $72,360 i total ersättning per år för en Teknisk programchef i den lägre delen till $213,180 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Mirantis. Senast uppdaterad: 9/16/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $82.3K

Nätverksingenjör

Personalresurser
$149K
Informationsteknolog (IT)
$81.5K

Produktchef
$128K
Programchef
$129K
Försäljning
$174K
Chef för mjukvaruingenjörer
$129K
Lösningsarkitekt
$213K
Teknisk programchef
$72.4K
Teknisk skribent
$98.5K
Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Mirantis är Lösningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $213,180. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mirantis är $128,186.

