Mirafra Technologies
Mirafra Technologies Datavetare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Datavetare in India på Mirafra Technologies varierar från ₹2.53M till ₹3.6M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mirafra Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/8/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$32.6K - $37.2K
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$28.8K$32.6K$37.2K$41K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Mirafra Technologies?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Mirafra Technologies in India ligger på en årlig total ersättning på ₹3,600,545. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mirafra Technologies för Datavetare rollen in India är ₹2,532,587.

