Minted Löner

Minteds löner varierar från $138,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $171,855 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Minted . Senast uppdaterad: 9/16/2025