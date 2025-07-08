Miniso Löner

Minisos löner varierar från $6,733 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $167,969 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Miniso . Senast uppdaterad: 11/27/2025