MindTickle Löner

MindTickles löner varierar från $14,439 i total ersättning per år för en IT-teknolog in India i den lägre delen till $153,628 för en Copywriter in United States i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på MindTickle. Senast uppdaterad: 11/27/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På MindTickle omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
