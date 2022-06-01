Miltenyi Biotec Löner

Miltenyi Biotecs löner varierar från $48,860 i total ersättning per år för en Administrativ assistent i den lägre delen till $147,758 för en Biomedicinsk ingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Miltenyi Biotec . Senast uppdaterad: 8/31/2025