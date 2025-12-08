Företagskatalog
miHoYo
miHoYo Projektledare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Projektledare in Singapore på miHoYo varierar från SGD 154K till SGD 220K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för miHoYos totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/8/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$137K - $160K
Singapore
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$119K$137K$160K$170K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på miHoYo?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på miHoYo in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 219,558. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på miHoYo för Projektledare rollen in Singapore är SGD 153,878.

Andra resurser

