Chef för mjukvaruutveckling-ersättning in India på Microsoft varierar från ₹9.77M per year för 64 till ₹22.78M per year för 67. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹13.67M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Microsofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
64
₹9.77M
₹5.88M
₹2.91M
₹984K
Principal EM
₹12.91M
₹6.95M
₹4.59M
₹1.37M
66
₹16.44M
₹8.26M
₹6.38M
₹1.8M
Senior Director
₹22.78M
₹10.06M
₹9.7M
₹3.01M
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
