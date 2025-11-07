Mjukvaruingenjör-ersättning in Norway på Microsoft varierar från NOK 743K per year för 60 till NOK 2.18M per year för 66. Det yearliga medianersättningspaketet in Norway uppgår till NOK 1.08M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Microsofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 743K
NOK 641K
NOK 66.7K
NOK 35K
SDE II
NOK 872K
NOK 695K
NOK 115K
NOK 60.9K
62
NOK 1.01M
NOK 746K
NOK 177K
NOK 90.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På Microsoft omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel
iOS-ingenjör
Frontend Mjukvaruingenjör
Maskininlärningsingenjör
Backend Mjukvaruingenjör
Full-Stack Mjukvaruingenjör
Nätverksingenjör
Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör
Dataingenjör
Produktionsmjukvaruingenjör
Säkerhetsmjukvaruingenjör
DevOps-ingenjör
Site Reliability Ingenjör
Kryptoingenjör
Virtual Reality Mjukvaruingenjör
Systemingenjör
Videospel Mjukvaruingenjör
Utvecklarförespråkare
Forskningsvetenskapsman
AI-forskare
AI-ingenjör