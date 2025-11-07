Företagskatalog
Microsoft
Microsoft Mjukvaruingenjör Löner i Norway

Mjukvaruingenjör-ersättning in Norway på Microsoft varierar från NOK 743K per year för 60 till NOK 2.18M per year för 66. Det yearliga medianersättningspaketet in Norway uppgår till NOK 1.08M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Microsofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/7/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SDE
59(Instegsnivå)
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 743K
NOK 641K
NOK 66.7K
NOK 35K
SDE II
61
NOK 872K
NOK 695K
NOK 115K
NOK 60.9K
62
NOK 1.01M
NOK 746K
NOK 177K
NOK 90.8K
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Sometimes a 5 year schedule



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Microsoft in Norway ligger på en årlig total ersättning på NOK 2,178,809. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Microsoft för Mjukvaruingenjör rollen in Norway är NOK 1,046,837.

