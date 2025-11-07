På Microsoft omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

20 % intjänas under 1st - ÅR ( 20.00 % årligen )

20 % intjänas under 2nd - ÅR ( 20.00 % årligen )

20 % intjänas under 3rd - ÅR ( 20.00 % årligen )

20 % intjänas under 4th - ÅR ( 20.00 % årligen )