Mjukvaruingenjör-ersättning in Kenya på Microsoft varierar från KES 6.76M per year för 59 till KES 11M per year för 63. Det yearliga medianersättningspaketet in Kenya uppgår till KES 8.07M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Microsofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SDE
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På Microsoft omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel
iOS-ingenjör
Frontend Mjukvaruingenjör
Maskininlärningsingenjör
Backend Mjukvaruingenjör
Full-Stack Mjukvaruingenjör
Nätverksingenjör
Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör
Dataingenjör
Produktionsmjukvaruingenjör
Säkerhetsmjukvaruingenjör
DevOps-ingenjör
Site Reliability Ingenjör
Kryptoingenjör
Virtual Reality Mjukvaruingenjör
Systemingenjör
Videospel Mjukvaruingenjör
Utvecklarförespråkare
Forskningsvetenskapsman
AI-forskare
AI-ingenjör