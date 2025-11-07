Företagskatalog
Microsoft
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Kenya

Microsoft Mjukvaruingenjör Löner i Kenya

Mjukvaruingenjör-ersättning in Kenya på Microsoft varierar från KES 6.76M per year för 59 till KES 11M per year för 63. Det yearliga medianersättningspaketet in Kenya uppgår till KES 8.07M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Microsofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/7/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SDE
59(Instegsnivå)
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
61
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
Visa 9 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer
Microsoft logo
+KES 31.04M
Block logo
+KES 7.5M
Robinhood logo
+KES 11.51M
Stripe logo
+KES 2.59M
Datadog logo
+KES 4.53M
Verily logo
+KES 2.85M
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Sometimes a 5 year schedule



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

iOS-ingenjör

Frontend Mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

DevOps-ingenjör

Site Reliability Ingenjör

Kryptoingenjör

Virtual Reality Mjukvaruingenjör

Systemingenjör

Videospel Mjukvaruingenjör

Utvecklarförespråkare

Forskningsvetenskapsman

AI-forskare

AI-ingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Microsoft in Kenya ligger på en årlig total ersättning på KES 11,232,819. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Microsoft för Mjukvaruingenjör rollen in Kenya är KES 7,912,817.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Microsoft

Relaterade företag

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Se alla företag ➜

Andra resurser