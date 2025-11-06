Mjukvaruingenjör-ersättning in Bucharest Metropolitan Area på Microsoft varierar från RON 294K per year för 59 till RON 527K per year för 64. Det yearliga medianersättningspaketet in Bucharest Metropolitan Area uppgår till RON 373K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Microsofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SDE
RON 294K
RON 194K
RON 79.6K
RON 20.5K
60
RON 303K
RON 195K
RON 90.4K
RON 17.4K
SDE II
RON 315K
RON 197K
RON 86.5K
RON 31.7K
62
RON 398K
RON 257K
RON 85.6K
RON 55.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På Microsoft omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
