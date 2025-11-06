Cybersäkerhetsanalytiker-ersättning in India på Microsoft varierar från ₹1.89M per year för 59 till ₹4.81M per year för 62. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹4.56M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Microsofts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
59
₹1.89M
₹1.32M
₹347K
₹219K
60
₹2.83M
₹2.29M
₹419K
₹115K
61
₹3.6M
₹2.9M
₹416K
₹285K
62
₹4.81M
₹3.47M
₹981K
₹366K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
På Microsoft omfattas RSUs av ett 5-årigt intjänandeschema:
20% intjänas under 1st-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 4th-ÅR (20.00% årligen)
20% intjänas under 5th-ÅR (20.00% årligen)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Microsoft omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Sometimes a 5 year schedule
