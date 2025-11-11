Företagskatalog
Microsoft
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Försäljning
  • 62
  • Greater Dallas Area

Försäljning Nivå

62

Nivåer på Microsoft

Jämför nivåer
  1. 59
  2. 60
  3. 61
    4. Visa 9 Fler nivåer
Genomsnitt Årlig Total ersättning
$151,111
Grundlön
$116,889
Aktietilldelning ()
$16,444
Bonus
$17,778
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste lönerapporter
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Microsoft

Relaterade företag

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Se alla företag ➜

Andra resurser