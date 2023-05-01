Företagskatalog
Metro
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Metro Löner

Metros löneintervall sträcker sig från $13,746 i total kompensation per år för en Försäljning på den nedre änden till $143,715 för en Marknadsföringsoperationer på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Metro. Senast uppdaterad: 8/9/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Administrativ assistent
$39.8K
Datavetare
$64.4K
Marknadsföringsoperationer
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktdesigner
$74.1K
Produktchef
$115K
Projektledare
$16.4K
Försäljning
$13.7K
Mjukvaruutvecklare
$60.3K
Lösningsarkitekt
$105K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Korkeimmin palkattu rooli Metro:ssa on Marknadsföringsoperationer at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $143,715. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Metro:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $64,405.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Metro

Relaterade företag

  • Amazon
  • Uber
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Google
  • Se alla företag ➜

Andra resurser