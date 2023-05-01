Företagskatalog
Metro
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag
Toppinsikter
  • Bidra med något unikt om Metro som kan vara till hjälp för andra (t.ex. intervjutips, val av team, unik kultur, etc).
    • Om

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    Webbplats
    1947
    Grundades år
    95,000
    Antal anställda
    $10B+
    Beräknad intäkt
    Huvudkontor

    Få verifierade löner i din inkorg

    Prenumerera på verifierade erbjudanden.Du får en uppdelning av kompensationsdetaljer via e-post. Läs mer

    Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

    Utvalda jobb

      Inga utvalda jobb hittades för Metro

    Relaterade företag

    • Amazon
    • Uber
    • LinkedIn
    • Airbnb
    • Google
    • Se alla företag ➜

    Andra resurser