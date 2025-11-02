På Mercury omfattas RSUs av ett 6-årigt intjänandeschema:

16.67 % intjänas under 1st - ÅR ( 16.67 % årligen )

16.67 % intjänas under 2nd - ÅR ( 16.67 % årligen )

16.67 % intjänas under 3rd - ÅR ( 16.67 % årligen )

16.67 % intjänas under 4th - ÅR ( 16.67 % årligen )

16.67 % intjänas under 5th - ÅR ( 16.67 % årligen )