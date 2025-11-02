Företagskatalog
Mercury
Mercury Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Mercury varierar från $132K per year för IC1 till $293K per year för IC4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $214K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercurys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
IC1
(Instegsnivå)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Intjänandeschema

16.67%

ÅR 1

16.67%

ÅR 2

16.67%

ÅR 3

16.67%

ÅR 4

16.67%

ÅR 5

16.67%

ÅR 6

Aktietyp
RSU

På Mercury omfattas RSUs av ett 6-årigt intjänandeschema:

  • 16.67% intjänas under 1st-ÅR (16.67% årligen)

  • 16.67% intjänas under 2nd-ÅR (16.67% årligen)

  • 16.67% intjänas under 3rd-ÅR (16.67% årligen)

  • 16.67% intjänas under 4th-ÅR (16.67% årligen)

  • 16.67% intjänas under 5th-ÅR (16.67% årligen)

  • 16.67% intjänas under 6th-ÅR (16.67% årligen)

7 years post-termination exercise window.



Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Mercury in United States ligger på en årlig total ersättning på $303,800. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mercury för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $213,800.

