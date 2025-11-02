Företagskatalog
Mercury
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Rekryterare

  • Alla Rekryterare löner

Mercury Rekryterare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Rekryterare in United States på Mercury varierar från $113K till $155K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Mercurys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$123K - $146K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$113K$123K$146K$155K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Rekryterare inlämningars hos Mercury för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Intjänandeschema

16.67%

ÅR 1

16.67%

ÅR 2

16.67%

ÅR 3

16.67%

ÅR 4

16.67%

ÅR 5

16.67%

ÅR 6

Aktietyp
RSU

På Mercury omfattas RSUs av ett 6-årigt intjänandeschema:

  • 16.67% intjänas under 1st-ÅR (16.67% årligen)

  • 16.67% intjänas under 2nd-ÅR (16.67% årligen)

  • 16.67% intjänas under 3rd-ÅR (16.67% årligen)

  • 16.67% intjänas under 4th-ÅR (16.67% årligen)

  • 16.67% intjänas under 5th-ÅR (16.67% årligen)

  • 16.67% intjänas under 6th-ÅR (16.67% årligen)

7 years post-termination exercise window.



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Rekryterare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Rekryterare på Mercury in United States ligger på en årlig total ersättning på $155,250. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Mercury för Rekryterare rollen in United States är $113,400.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Mercury

Relaterade företag

  • SoFi
  • Square
  • Apple
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Se alla företag ➜

Andra resurser